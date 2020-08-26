В Ужгороді поліцейські затримали організатора групи вимагачів із місцевих перевізників

Затримали зловмисника після одержання ним 47 тисяч доларів США.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно з працівниками слідчого управління поліції області, за підтримки спецпідрозділу КОРД та за процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області, викрили злочинну діяльність організованої групи вимагачів.

У вівторок, 25 серпня, поліцейські затримали 40-річного організатора злочинної групи. Її учасники, погрожуючи фізичною розправою, вимагали з приватного підприємця 47 тисяч доларів США «за спокій».

При цьому зловмисники «прикривалися» зв’язками у кримінальному світі. «Вибиті» з громадян кошти у подальшому розподілялися між учасниками групи та виділялись на потреби так званого «общака» для осіб, які відбувають покарання за тяжкі та особливого тяжкі злочини.

Одразу після затримання лідера злочинної групи поліцейські провели обшук за місцем його проживання. Вилучили зброю, набої до неї, гроші та «чорнові» записи по збору грошових коштів з перевізників та підприємців.

Правопорушник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення про підозру за ч.4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України