В Украине ужесточена ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых» № 1685-ІХ, принятый Верховной Радой 15 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Сообщается, что необходимость принятия этого документа обусловлена тем, что случаи неконтролируемой добычи полезных ископаемых местного значения наблюдаются практически на всей территории Украины. Однако для осуществления этой деятельности необходимо иметь специальное разрешение на пользование недрами. Самовольная добыча ресурсов, в частности песка, наносит значительный ущерб окружающей среде, ускоряет разрушение дорог вокруг и создает опасные песчаные карьеры. Восстановление земель к состоянию, пригодному для использования в сельском, лесном хозяйстве, требует немалых усилий.

Предусмотрена ранее ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения была малоэффективной. Поэтому закон, который подписал Президент, определяет такую деятельность как уголовное преступление и усиливает ответственность за нее.

«Отныне нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 тыс. 500 до 13 тыс. 600 грн) или ограничением или лишением свободы на срок до двух лет», — отмечается в сообщении.

Отмечается, если стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения, предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн ) или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Если такие действия совершены организованной группой или общеопасным способом, повлекшим гибель людей либо иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Кроме того, в Кодексе Украины об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, совершение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающие право собственности на недра, отныне предусмотрено наложение штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов на граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн) и от 200 до 500 необлагаемых минимумов (от 3 тыс. 400 до 8 тыс. 500 грн) — на должностных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.