Поліцейські повідомили про підозру жителю Рівненщини, який порізав кума

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За завдане умисне тяжке тілесне ушкодження зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

О першій ночі 20 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 23-річної жительки села Озерці про завдані ножові поранення 23-річному односельцю.

нож

Слідчо-оперативна група встановила, що компанія односельчан поверталася із святкування хрестин. По дорозі між двома кумами виник конфлікт, під час якого 21-річний чоловік, неподалік місця свого проживання, ножем завдав декілька ударів у різні частини тіла 23-річному.

Поліцейських та медиків викликала дружина зловмисника. Потерпілого із проникаючими ножовими пораненнями грудної клітки, черевної порожнини та шиї госпіталізували. Після проведеного оперативного втручання загрози його життю немає.

Зловмисника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі Вараського РВП повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину, яке 21-річний житель села Озерці встиг викинути у вигрібну яму на власному подвір’ї.

Досудове розслідування триває.

Відомо, що раніше зловмисник в поле зору правоохоронців не потрапляв.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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