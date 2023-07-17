В Одесі чоловік шахрайським шляхом заволодів сімома велосипедами перехожих

Зловмисник просив двоколісники у незнайомців, щоб нібито наздогнати приятеля та забрати у нього забуту річ, а щойно сідав за кермо – миттю зникав у невідомому напрямку. За скоєне чоловіку загрожує від 51000 гривень штрафу до 3 років позбавлення волі.

Свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, 30-річний містянин реалізовував протягом минулого тижня серед дня на вулицях Хаджибейського району Одеси. Викрили його співробітники відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 під час оперативно-розшукових заходів.

Поліцейські встановили, що фігурант просив ненадовго у громадян їх велосипеди, але жодному так і не повернув. Загалом він завдав потерпілим матеріальних збитків на суму більше 14-ти тисяч гривень.

Чужі велосипеди правопорушник встиг продати, але правоохоронці розшукали їх та повернули власникам.

«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, зокрема вчинене повторно. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51000 до 68000 гривень, або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років», – розповів т.в.о. начальника територіального підрозділу поліції Віталій Калічевський.

Нагадаємо: поліцейські проводять потужну інформаційну кампанію серед населення з протидії шахрайству, нагадують людям, які існують хитрощі аферистів та як не стати їхньою жертвою.

ГУ Національної поліції в Одеській області