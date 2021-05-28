У Миколаєві затримали групу осіб, які викрадали дизпальне із тепловозів «Укрзалізниці»

За попередніми даними, щомісяця зловмисники заволодівали більш як 100 тонами пального. 27 травня правоохоронці затримали зловмисників безпосередньо під час скоєння чергової крадіжки.

До угруповання входили семеро осіб віком від 22-х до 46-ти років, серед яких троє працівників Укрзалізниці – машиністи тепловозу та їхній помічник. У ході розслідування правоохоронці встановили, що злочинці налагодили схему систематичного розкрадання пального, розподіливши ролі та обумовивши місце. Після чого здавали його до певних автозаправних станцій, що належать одному з фігурантів, по значно нижчій вартості, ніж ринкова.

За попередніми даними, щомісяця зловмисники заволодівали більш як 100 тонами пального, а їхні заробітки сягали десятки мільйонів гривень, — зазначає начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

27 травня слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління спільно з працівниками Управління служби безпеки України та за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали зловмисників безпосередньо під час скоєння чергової крадіжки.

Під час проведення обшуків поліцейські вилучили автомобілі, більше пів тони викраденого дизельного пального в каністрах, помпу та шланги, спеціальні пристосування для відкачування пального з паливних баків тепловозів та для вивантаження заповнених ємностей, а також близько 2 мільйонів гривень.

За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (замах на крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

П’ятьох фігурантів слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення усім учасникам угруповання про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжних заходів. Тривають слідчі дії, після чого буде надана правова оцінка діям кожного з фігурантів.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області