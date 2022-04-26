У жителя Миколаївщини поліцейські вилучили арсенал зброї (фото)

Отримавши оперативну інформацію, співробітники відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління за підтримки окружної прокуратури провели санкціонований обшук у помешканні 32-річного мешканця району.

Під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили у чоловіка три гранати РГД, дві гранати Ф-1 із запалами до них, більше 4000 набоїв калібру 5,45 та 7,62, 70 куль калібру 7,62, три одиниці автоматичної зброї та чотири споряджених магазини до них.

Вилучене буде направлене на експертизу.

Чоловіка слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області