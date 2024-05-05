За фактом ганебної поведінки поліцейської після несення служби біля храму буде проведено службове розслідування

Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків.

Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва.

Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зауважимо, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому.

Національна поліція України готова захищати і оберігати громадян як під час відзначення Великодня, так і кожного дня і всередині країни, і на лінії фронту. Ми шануємо наші традиції, маємо святі і духовні цінності. До того ж в Одесі, яка мало не щодня стає обʼєктом російських ворожих атак, де гинуть люди, і де поліцейські разом із медиками та рятувальниками першими приходять на допомогу.

Вкотре зауважуємо: жоден випадок неправомірних дій правоохоронців не залишиться поза увагою керівництва, і це принципова позиція — що негідні працівники не можуть носити високе звання поліцейського.

Відділ комунікації поліції Одещини