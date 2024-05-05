На Житомирщині 17-річний молодик катав друзів на викраденому автомобілі

Слідчі відділення поліції №2 (смт Попільня) Житомирського райуправління зібрали докази причетності 17-річного молодика до незаконного заволодіння легковиком односельця. Нині за вчинене йому загрожує ув’язнення.

Подія трапилася всередині квітня. До правоохоронців звернувся 60-річний житель одного з сіл Квітневої громади з повідомленням про незаконне заволодіння його автомобілем «Geely». Чоловік розповів, що вранці виявив свій транспортний засіб пошкодженим, хоча залишав його у справному стані. Це свідчило про те, що легковиком хтось користувався.

У ході першочергових процесуальних дій правоохоронці встановили, що автомобіль уночі бачили у сусідньому селі. За свідченнями очевидців, у легковику знаходилася місцева молодь, а кермував ним 17-річний односелець потерпілого.

Юнака поліцейські розшукали за місцем проживання. Встановлено, що він минулого року вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічне діяння, однак судом йому було обране покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Молодик визнав свою провину в учиненому та розповів, що взяв чужий автомобіль, щоб розважитися з друзями. Раніше він допомагав потерпілому по господарству, тож бачив, де той зберігає ключі від автівки. Однак під час поїздки юнак пошкодив транспортний засіб, тож на світанку залишив його там, де взяв напередодні, не зізнавшись в учиненому власнику.

Нині слідчі відділення поліції № 2 (смт Попільня) Житомирського райуправління повідомили молодику про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України).

Згідно з чинним законодавством таке діяння тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Житомирське районне управління поліції