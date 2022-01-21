$40 тис. за виділення земельної ділянки – на Київщині судитимуть посадовця лісового господарства

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно посадовця Державного підприємства «Вищедубичанське лісове господарство» Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що посадовець вимагав від громадянки 40 тис доларів США. За цю суму він обіцяв не заперечувати при прийнятті рішення уповноваженими особами про виділення їй в оренду на 49 років земельної ділянки рекреаційного призначення. 1,5 га в лісі мали використовуватися для підприємницької діяльності, пов’язаної з наданням послуг з відпочинку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося другим слідчим відділом територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, оперативний супровід — Управлінням стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської обласної прокуратури