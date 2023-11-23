Відправляла своїх співробітників на війну проти України: НАЗК внесло німецьку компанію до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло німецьку компанію Knauf до переліку спонсорів міжнародної війни за сплату податків росії та сприяння мобілізації своїх працівників для війни проти України. Незважаючи на війну, Knauf залишається найбільшим німецьким інвестором у росії.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло одного з найбільших у світі виробників будівельних матеріалів – німецьку компанію Knauf – до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія сплачує до бюджету рф податки та відправляє своїх співробітників на війну проти України.

Про це УНН повідомляє із посиланням на НАЗК.

Лише за 2022 рік один з найбільших у світі виробників будматеріалів Knauf сплатив до бюджету держави-терориста рф близько 117 млн дол. США. Крім того, німецька компанія активно сприяє мобілізації в росії, відправляючи своїх співробітників на війну проти України. Це стало підставою для внесення Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) компанії Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни. – йдеться у повідомленні НАЗК.

Зазначається, що з 1993 року Knauf вклала в економіку росії понад 1,65 млрд євро. Компанія представлена в рф десятьма дочірніми підприємствами, двадцятьма заводами та майже тридцятьма ресурсними центрами. Кількість співробітників німецького виробника будматеріалів в рф налічує 4 тис. людей.

Сьогодні Knauf – найбільший німецький інвестор у будівельній галузі росії.

Knauf також має діючі потужності з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в Спеціальній економічній зоні “Алабуга” (татарстан), на території якої організовано виробництво БПЛА Shahed-136.

В НАЗК додали, що керівництво Knauf також тісно пов’язане з кремлівським режимом. Так, співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років (з лютого 1999-го по березень 2022 року) мав статус Почесного Консула російської федерації, з представництвом, наділеним повноваженнями Почесного консульства, у Нюрнберзі.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія офіційно дала зрозуміти, що не бачить причин залишати ринок агресора:

“Ми залишаємося в росії доти, доки політична та комерційна ситуація дозволить нам це робити. Ми однозначно несемо відповідальність за понад 4 тисячі співробітників та їхніх сімей, а також за клієнтів та постачальників, з багатьма з яких у нас були відмінні та давні стосунки протягом багатьох років”.

У жовтні 2022 року німецькі ЗМІ писали, що компанія Knauf підтримує мобілізацію своїх співробітників до лав збройних сил рф. Йшлося про те, що російські керівники заводу Knauf у підмосковному красногорську погоджували з владою списки тих, хто дуже потрібен на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто одержав повістку, начебто, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії, вказали в НАЗК.

Також у лютому 2023 року Knauf взяла участь у виставковому заході YugBuild (краснодарський край, росія) та представила інноваційні будматеріали російського виробництва. Наприкінці листопада 2023 року компанія навіть організувала виставковий захід “KNAUF BUILD FEST 2023” під гаслом “Найбільший фестиваль технологій та рішень КНАУФ для будівництва та оздоблення. Шість зон зростання для справжніх професіоналів”.