Учора росіяни вбили 10 і поранили 16 мирних жителів
Люди загинули у Донецькій, Харківській і Херсонській областях.
Упродовж минулої доби, 2 листопада, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 10 мирних мешканців, 16 отримали поранення.
Про це повідомив у Telegram заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Російської Федерації за 2 листопада:
- Донецька область – загинули вісім людей (у тому числі виявлено тіла чотирьох цивільних, вбитих раніше), пʼять отримали поранення;
- Харківська область – двоє загиблих (одна людина підірвалася на міні), сім дістали поранення;
- Херсонська область – четверо поранених.
Нагадаємо, в опублікованій ГУР розмові російські військові зізнаються, що при відступі з Лимана вбивали чоловіків і ґвалтували жінок. // LB.uaTweet