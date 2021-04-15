Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 15 квітня 2021 року

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 14 квітня, було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, неподалік населених пунктів СВІТЛОДАРСЬК та ЗОЛОТЕ-4, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля ПІСКІВ – зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту НЕВЕЛЬСЬКЕ противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а біля селища БЕРЕГОВЕ – з великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту МАЙОРСЬК ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Поблизу ПАВЛОПОЛЯ було зафіксовано проліт ворожого БПЛА «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє про ігнорування досягнутих Мінських домовленостей від 22 липня 2020 року. Збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

14 квітня передовими підрозділами Збройних Сил України зафіксовано декілька випадків проведення інженерних робіт окупантами.

Зокрема неподалік населеного пункту КРУТА БАЛКА Донецької області двічі зафіксовано інженерні роботи із застосуванням окопних зарядів, які проводилися із просуванням у бік підрозділів українських захисників.

Ще по одному випадку інженерного обладнання зафіксовано на території Донецького аеропорту та поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-5.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов’язань.

Станом на 7 годину ранку, 15 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation