Россия перебросила на Донбасс 30 грузовиков с оружием и 10 единиц бронетехники

В течение прошлой недели на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей Россия через неконтролируемый участок границы доставила не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием.

Как передает Укринформ, об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

«Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы. В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн горючего», — сообщил представитель МОУ.

Кроме того, по словам Прауты, произошла ротация личного состава отдельных подразделений ВС РФ, которые не входят в состав 1 и 2 АК, также зафиксировано прибытие наемников — граждан РФ для комплектования личным составом российских оккупационных войск.

Как сообщал Укринформ, начиная с 15 июня и до 7 июля с. г. Российская Федерация переправила на оккупированную часть Донбасса около 4,5 тыс. тонн горючего и более 20 грузовых автомобилей с боеприпасами.