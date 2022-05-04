Полк «Азов»: Вже другий день, як противник прорвався на територію «Азовсталі», ідуть важкі бої

Захисники Маріуполя продовжують виконувати наказ тримати оборону.

Командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко записав звернення з приводу ситуації на заводі «Азовсталь» в Маріуполі.

Відео опубліковане в соцмережах.

«Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо оборону на заводі «Азовсталь». Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Ідуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону «Маріуполь». Наші солдати на це заслуговують», — сказав Прокопенко.

Він наголосив, що ситуація вкрай складна, але, не дивлячись ні на що, захисники Маріуполя продовжують виконувати наказ тримати оборону.