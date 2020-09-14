Судитимуть водія, який під впливом наркотиків збив на смерть велосипедиста

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Слідством встановлено, що 24 червні 2020 року у Рубіжному за участі 38-річного місцевого жителя сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Водій автомобіля «Kia Optima», перебуваючи під впливом наркотиків, на великій швидкості здійснив наїзд на велосипедиста, який виїхав на перехрестя.

Внаслідок аварії потерпілий отримав тяжкі травми та був госпіталізований до медичного закладу, де наступного дня помер.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Довідково: санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури