За спробу вчинення теракту в Сєвєродонецьку судитимуть агента ФСБ Росії

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно агента ФСБ Російської Федерації.

За даними слідства, громадянин України проходив військову службу у лавах так званої «народної міліції ЛНР», підконтрольній окупаційної адміністрації Російської Федерації, та з 2020 року був завербований співробітниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-підривної діяльності на території України.

На виконання завдання спецслужби обвинувачений через посібників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту міста Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів. Однак, одного з його поплічників у лютому 2021 році було затримано.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, агент спецслужби прибув з РФ до міста Сєвєродонецька, де планував здійснити терористичний акт.

На початку червня 2021 року після закладення підготовленого кураторами ФСБ РФ вибухового пристрою до автомобіля керівника інституту та спроби приведення в дію вибухівки особу затримано та у подальшому взято під варту.

За результатами досудового розслідування громадянина України судитимуть за замах на вчинення терористичного акту, придбання, носіння і зберігання вибухового пристрою (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За вчинене обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури