Розорав 76 га пасовищ – орендаря зобов’язали відшкодувати збитки та повернути землю громаді

Рішенням Чернівецького районного суду Вінницької області задоволено позов Могилів-Подільської окружної прокуратури до громадянина про стягнення 105 тис. грн шкоди, заподіяної внаслідок нецільового використання землі, розірвання договору оренди та повернення земельних ділянок загальною площею 76,6 га вартістю 14,8 млн грн, у зв’язку з їх нецільовим використанням.

Встановлено, що у 2016 році на території Чернівецької селищної громади місцевий житель отримав у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для сінокосіння і випасання худоби. Втім надалі, в порушення умов договору оренди, орендар розорав пасовища та засіяв їх зерновими культурами.

За це громадянина було притягнуто до адміністративної відповідальності, однак він продовжував систематичні порушення земельного законодавства.

Оскільки селищною радою не було вжито заходів щодо припинення протиправних дій, з відповідними позовними вимогами до суду звернулася прокуратура.

Після набуття рішенням законної сили вживатимуть заходи щодо його реального виконання.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури