Чергова авіатроща в Росії – розбився гелікоптер Мі-8
У Челябінській області РФ розбився гелікоптер Мі-8. За попередніми даними, усі, хто були на борту, загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали 112 та Mash.
112 повідомляє, що на борту перебували чотири особи. Попередньо, всі люди загинули.
При цьому Mash пише, що в результаті падіння вертольота загинули троє людей. Йдеться про екіпаж – командира, правого льотчика і бортінженера. Попередньо, пасажирів на борту не було.
Зазначається, що Мі-8 упав у лісі за 500 метрів від селища Прудний у Челябінській області. Поруч траса М5 та військовий аеродром Шагол. Ніхто із мирних не постраждав.
Крім того, в екстрених службах РФ повідомили, що попередня причина катастрофи – відмова техніки.
Додамо, що росіяни використовують гелікоптери Мі-8 для виконання багатьох як цивільних, так і військових завдань.