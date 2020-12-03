У Клевані під колесами авто загинув малолітній хлопчик

Повідомлення про смертельну ДТП на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» надійшло до поліції сьогодні, 3-го грудня, о 13:30.

Поліцейські попередньо з’ясували, що в селищі Клевань поблизу місцевої школи, водій буса допустив наїзд на хлопчика, орієнтовно 10-ти років. Від отриманих травм він загинув.

Слідчі слідчого управління на місці події встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні поліцейські на цій ділянці регулюють дорожній рух. // Рівненські новини