В Одесской области пропала 13-летняя девочка (фото)

Жительница Балты Мария Бараличук ушла сегодня из дома около 14.00.

Полиция просит помощи в розыске 13-летней Марии Бараличук, которая сегодня около 14.00 ушла из дома в Балте и ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Приметы девочки: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые.

Была одета в красную куртку, синие спортивные брюки, белую шапку и синие ботинки.

Если вы владеете информацией о местонахождении ребенка, полиция просит сообщить по телефонам: (04866)22802, (066)8198526, (050)5542020 или 102. // odessa.online