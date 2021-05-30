На Николаевщине насмерть разбились мотоциклист и его 17-летняя пассажирка

Сегодня, 30 мая, около пяти утра произошла трагедия на трассе в Витовском районе Николаевском области

На автодороге Т-1508 у села Белозерка (бывшее Бармашово) 24-летний мотоциклист на «Днепре 11» месте с двумя пассажирами вылетел с дороги, и врезался в дерево.

18-летняя пассажирка погибла на месте. Водителя увезли в больницу, где он скончался. Второй 17-летний пассажир не пострадал. Сейчас устанавливают обстоятельства и причины трагедии, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, просят позвонить по телефонам (063) 426 23 32, 102. // Николаевские новости