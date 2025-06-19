Черговий масківській космічний корабель Starship вибухнув під час випробувань (відео)

Вибух був гігантським. Прототип Ship 36 знищений повністю.

У вечір середи, 18 червня, у Південному Техасі близько 23:00 за місцевим часом вибухнув космічний корабель Starship компанії SpaceX. Аварія трапилася на випробувальному стенді, коли фахівці мали перевірити двигуни космічного апарата, пише Space.com.

Вибух потрапив на відео видання NASASpaceflight.com, що спеціалізується на аерокосмічній тематиці. Медіа оприлюднило кадри пожежі у соцмережі Х.

Проєкт Starship — найбільший і найпотужніший з раніше створених не лише SpaceX, але й іншими компаніями. Космічні інженери Ілона Маска розробляли цю мегаракету з урахуванням майбутньої місії на Марс. Апарат складався з двох частин. Це ракета-носій Super Heavy та космічний корабель Starship. Кожен елемент можна було використовувати повторно.

Вибухнув власне прототип космічного корабля, Ship 36. Аварія трапилася під час підготовки до десятих льотних випробувань. Фахівці мали перевірити, як поведуть себе двигуни під час статичного вогневого випробування. Для цього вони вмикаються, але ракета залишається на землі. Окремо для одного двигуна цей тест уже робили.

Що трапилося цього разу, достеменно невідомо. Журналісти з Space.com припускають, що, ймовірно, було задіяно всі шість двигунів одночасно. За версією NASASpaceflight.com, вибух стався під час заправки паливної суміші.

У SpaceX причини вибуху поки не озвучили — триває розслідування. В офіційному повідомленні на сторінці компанії в Х творці корабля зазначили лише, що ніхто не постраждав і місцевим краще не наближатися до випробувального майданчика. Прототип Ship 36 внаслідок вибуху був повністю знищений, ракета теж постраждала.

Ймовірно, компанії доведеться починати будівництво спочатку — відкривати проєкт Ship 37. І відновлювати космодром, адже на ньому частково втрачено обладнання і постраждала сама територія. Але у SpaceX такі аварії сприймають як частину робочого процесу і враховують ці ризики під час планування роботи. Досвід з Ship 36 врахують, щоб ліквідувати недоліки у наступній моделі.

Натомість місцеві мешканці ніяк не звикнуть до гучних сусідів. Техасці постійно скаржаться на SpaceX через вплив випробувань на екологію. Але компанія не планує міняти локацію. Навпаки, навколо полігону проєктують ціле наукове містечко. // Дзеркало тижня