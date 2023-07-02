Київська залізниця заплатить ₴10,2 млн. штрафу за шкоду довкіллю

Київська міська прокуратура повідомляє, що стягнула штраф з регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Укрзалізниці. Залізничниками було порушено норми природоохоронного законодавства.

«За позовом Печерської окружної прокуратури м. Києва з регіональної філії «Південно-західна залізниця» стягнуто понад 10 млн грн збитків, заподіяних внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відокремлений підрозділ локомотивного депо Дарниця регіональної філії «Південно-західна залізниця», маючи на праві постійного користування 25 га землі, допустила засмічення частини цієї території промисловими відходами шлаку (відпрацьованим щебенем).

«Збитки, заподіяні порушенням природоохоронного законодавства, становлять понад 10,2 млн грн, що підтверджуються матеріалами Державної екологічної інспекції Столичного округу», — додали у відомстві. Господарський суд міста Києва задовольнив позов у повному обсязі від 28 червня 2023 року. Директором філії «Південно-Західна залізниця» УЗ є Андрій Букін.