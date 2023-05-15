У Бердичеві, 42-річна водійка, яка раптово відчинила дверцята своєї автівки, травмувала велосипедиста

Подія сталася в обідню пору 12 травня на вул. Європейській райцентру. Попередньо, 62-річний бердичівлянин, рухаючись вулицею на велосипеді, зачепив дверцята припаркованого автомобіля «Hyundai», які раптово відчинила 42-річна водійка.

У результаті такого зіткнення велосипедист отримав травми та був доставлений до міської лікарні.

Поліцейські встановлюють всі обставини у межах розпочатого досудового розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Водночас правоохоронці закликають водіїв бути вкрай уважними на дорозі. Пам’ятайте, що будь-який ваш маневр чи дія мають бути безпечними для вас та інших учасників дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Житомирської області