На Днепропетровщине мужчина с 6-летним сыном попали под поезд

В Днепропетровской области житель Кривого Рога вместе с малолетним сыном попал под грузовой поезд: мужчина лишился левой ноги и руки, ребенок отделался ссадинами

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло вчера вечером на станции Кривой Рог — Роковатая. Дежурная по станции сообщила, что под поезд попал мужчина с ребенком. Приехавшие на место происшествия правоохранители выяснили, что мужчина, чтобы сократить путь, решил перейти железнодорожные пути под грузовым поездом, который стоял без движения. Вместе с мужчиной был его шестилетний сын.

Во время перехода поезд внезапно сдвинулся с места, вследствие чего мужчине отрезало левую ногу и руку. Также он получил внутреннюю черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. В состоянии травматического шока его госпитализировали в криворожскую городскую больницу № 2. Ребенок пострадавшего отделался ссадинами правой половины лица и не нуждался в госпитализации.

Напомним, железная дорога – это зона повышенной опасности. Железнодорожные пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами, оборудованными пешеходными переходами, при этом внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией о приближении скоростного пассажирского поезда. Не нарушайте установленные правила, берегите себя и других от несчастных случаев. Не проходите мимо детей, нарушающих правила поведения на объектах железнодорожного транспорта и подвергающих опасности своё здоровье и жизнь.