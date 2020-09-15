В Украине только в августе более 190 человек умерли от СПИДа
В июле в Украине официально зарегистрировано 1356 случаев ВИЧ и 366 — СПИД.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
«В августе 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1331 новый случай ВИЧ-инфекции, у 346 пациентов диагностирован СПИД, а 191 человек умер от СПИДа», — говорится в сообщении.
Также сообщается пути инфицирования ВИЧ в Украине в августе 2020 года:
• гетеросексуальный — 740;
• парентеральный (инъекционный) — 550;
• вертикальный (от матери к ребенку) — 160;
• гомосексуальный — 25;
• неизвестный — 10.
Как напоминает ЦОЗ, в Украине более 2 500 человек воспользовались PrEP для профилактики ВИЧ. Среди них 1991 мужчина и 552 женщины.
СПРАВКА: PrEP — доконтактная профилактика, которая предотвращает передачу ВИЧ. Она рекомендована всем, кто имеет высокий риск заразиться вирусом иммунодефицита человека.
Напомним, в июле в Украине официально зарегистрировано 1356 случаев ВИЧ и 366 — СПИД.