Трьом мешканцям Дніпропетровщини інкриміновано зловживання впливом

Аферисти пропонували за гроші домовитись зі співробітниками місцевого Сервісного центру МВС про успішне складання іспиту з водіння авто. За незаконні махінації їм загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

Оперативники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили трьох мешканців Кривого Рогу на незаконних оборудках у ТСЦ. Спільники зухвало наживалися на відвідувачах центру.

Встановлено, що ділки підшукували охочих без проблем здати іспити на право керувати авто та пропонували їм свою допомогу. Вони переконували майбутніх водіїв, що мають дружні стосунки з керівництвом ТСЦ, а тому гарантують позитивний результат. Зароблені гроші змовники ділили між собою.

Слідчі поліції Дніпропетровщини вручили фігурантам підозри у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Нагадуємо: якщо ви стали свідком подібних протиправних дій, обов’язково повідомляйте нам про них анонімно у «Чат-бот ДВБ» в ТГ: @dvb_np_bot або на гарячу лінію за номером +38 050 352 72 77.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України