Четверо коммунальщиков погибли во время ремонта в Харькове

В Харькове во время ремонта погибли коммунальщики — трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце, передает ГУНП в Харьковской области.

В пресс-службе отметили, что сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников.

«Информация внесена в Единый учет. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении. // УНН