Четверо людей загинули у ДТП на Львівщині (фото)

У Жовкві внаслідок ДТП загинуло четверо людей – поліцейські проводять розслідування

Як попередньо встановили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, причиною аварії стало те, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 12 лютого о 00.45 на вулиці Равській у місті Жовква, Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Audi Q5», 28-річний мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням транспортним засобом. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся спочатку з огорожею, а потім – в’їхав у стіну будинку. Внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок,усі мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці події. Особисті дані загиблих уточнюються.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Поліція Львівської області