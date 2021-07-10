Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79
Число погибших при обрушении жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) увеличилось до 79.
Об этом заявила в пятницу глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы, передает УНН.
“Мы обнаружили тело еще одного погибшего”, — сказала она. По словам Кавы, “подтверждена гибель 79 человек”. Глава округа добавила, что судьба 61 человека остается неизвестной.
Власти американского штата Флорида допускают, что число жертв обрушения жилого дома в городе Серфсайд может достичь 140 человек.
Ранее власти сообщали, что спасатели переключатся с поисково-спасательной операции на месте разрушенного кондоминиума на работы по восстановлению, что означает формальное прекращение поисков тех, кто мог выжить.
Обрушение 12-этажного жилого дома произошло утром 24 июня. Со 135 квартир было разрушено 55 В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, дальше спасатели находили только тела погибших. В 2018 году в здании были зафиксированы признаки “серьезного структурного повреждения”. Часть здания, оставшаяся снесли направленным взрывом.
Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.