Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79

Число погибших при обрушении жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) увеличилось до 79.

Об этом заявила в пятницу глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы, передает УНН.

“Мы обнаружили тело еще одного погибшего”, — сказала она. По словам Кавы, “подтверждена гибель 79 человек”. Глава округа добавила, что судьба 61 человека остается неизвестной.

Власти американского штата Флорида допускают, что число жертв обрушения жилого дома в городе Серфсайд может достичь 140 человек.