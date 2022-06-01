Поліція Дніпра встановлює місцезнаходження 11-річної дівчинки (фото)

31 травня малолітня Анн Кузнєцова пішла з місця мешкання в Амур-Нижньодніпровському районі та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст близько 150-155 см, русяве волосся, тіло худорлявої будови, сіро-зелені очі.

Дівчина мала з собою світло-коричневий рюкзак.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Анни Кузнєцової, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (067) 725-70 81.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції