Поліція Дніпра встановлює місцезнаходження 11-річної дівчинки (фото)
31 травня малолітня Анн Кузнєцова пішла з місця мешкання в Амур-Нижньодніпровському районі та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: зріст близько 150-155 см, русяве волосся, тіло худорлявої будови, сіро-зелені очі.
Дівчина мала з собою світло-коричневий рюкзак.
Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Анни Кузнєцової, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (067) 725-70 81.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського районного управління поліції