У Путивлі двоє людей загинули в авто, яке впало у річку

Подія сталася вчора ввечері біля мосту через річку Сейм, який був зруйнований окупаційними військами РФ. Правоохоронці патрулюючи місцевість виявили у воді автомобіль та тіла двох чоловіків.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронцями попередньо встановлено, що неподалік від села Пересипки, Путивльської ОТГ, Конотопського району, у воді річки Сейм знаходиться автомобіль “Опель”. У салоні транспортного засобу виявлено тіло чоловіка, а поряд із авто, на дні річки тіло ще одного чоловіка.

Під час огляду місця пригоди та прилеглої до зруйнованого мосту території, будь-яких слідів зіткнення з навколишніми об’єктами, слідів юзу чи гальмування автомобіля не виявлено.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області