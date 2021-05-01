Винуватця смертельної ДТП у Києві взято під варту без можливості внесення застави

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та взяв під варту строком на 60 діб водія автомобіля Infiniti, який в ніч на 1 травня 2021 року вчинив ДТП зі смертельними наслідками у центрі Києва. Можливість внесення застави суд своїм рішенням не передбачив.

Як установлено слідством, 25-річний водій, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, не виконав вимогу поліції про зупинку транспортного засобу, та не впоравшись з керуванням автомобіля здійснив виїзд за межі проїзної частини з подальшим наїздом на опору світлофора.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 18-річна пасажирка цього автомобіля загинула на місці, водій та ще одна пасажирка цього ж транспортного заходу отримали тілесні ушкодження.

Водія Infiniti затримали у порядку статті 208 КПК України. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Наразі встановлюється обставини дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі дії тривають.

Київська міська прокуратура