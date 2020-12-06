Під Львовом водій ледь не втратив око через вибух колеса

Під Львовом у вантажівки вибухнуло колесо, внаслідок чого водій отримав поранення обличчя. Про це розповіли у місцевій поліції.

Як зазначається, інцидент трапився неподалік від Стрия, ввечері 3 грудня.

Патрульні поліцейські саме перебували на посту, коли почули вибух. Вони вирушили в тому напрямку, звідки пролунав звук, і виявили закривавленого чоловіка біля вантажівки із увімкненим світловим сигналом.

Поруч із вантажівкою лежало палаюче колесо. Водій ішов на зустріч правоохоронцям із закривавленим обличчям – як виявилося, у нього було травмовано око. За словами 32-річного постраждалого, він під час руху помітив, як з колеса його напівпричепу почав валити дим.

Щоб з’ясувати причини виникнення диму, чоловік зупинив авто і підійшов до колеса. Однак у цей момент стався вибух.

Поліцейські надали постраждалому першу допомогу і викликали лікарів. Водія терміново госпіталізували, а палаюче колесо правоохоронці загасили за допомогою вогнегасника. // lviv.znaj.ua