Україна висловила протест РФ через блокування судноплавства в Чорному й Азовському морях

В МЗС зазначають, що РФ під приводом проведення військово-морських навчань фактично блокує судноплавство у Чорному та Азовському морях.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

«Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України», — наголошується у заяві.

Також сказано, що подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими. «Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права», — підкреслюється у заяві.

«Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь», — підсумовується у заяві.

Як повідомлялося, Росія спрямувала до Чорного моря шість десантних кораблів з Північного та Балтійського флотів Російської Федерації.

Крім того, РФ оголосила, що майже на тиждень перекриє райони Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань. // УНІАН