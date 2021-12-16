У Солом`янському районі столиці під час пожежі у квартирі загинув пенсіонер

16 грудня о 11:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці, за адресою: вул. Ушинського, 29, що у Солом`янському районі столиці.Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ ДСНС України у місті Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників з 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у місті Києві.

По прибуттю до місця події, рятувальниками було встановлено, що пожежа сталася на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Під час проведення розвідки, вогнеборцями було встановлено, що в одній з квартир палають речі домашнього вжитку та меблі.

Провівши оперативне розгортання, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Під час ліквідації пожежі, в кімнаті було виявлено чоловіка 1951 року народження без ознак життя. Пожежу на площі 20 кв.м було локалізовано о 11:42, та вже о 11:53 — ліквідовано.

Внаслідок пожежі згорів диван, меблі та особисті речі. Було пошкоджено обшивку балкону, який розташований на поверх вище.

До ліквідації було залучено 3 одиниці техніки а також 13 чоловік особового складу. Причини та обставини пожежі встановлюється правоохоронцями.

УК