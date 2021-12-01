В центре Праги мужчина поджег Mercedes-Benz «Гелендваген» и едва не сгорел сам (видео)

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В ночь на вторник, 30 ноября, сотрудники муниципальной полиции Праги заметили на улице Pařížska полыхающий припаркованный автомобиль Mercedes-Benz G, а рядом – мужчину, который пытался снять с себя горящую одежду.

Мужчина поджег «Гелендваген» в центре Праги и едва не сгорел сам: видео

Правоохранители оперативно оказали пострадавшему первую помощь, и принялись тушить машину. В ход пошли как огнетушители, так и бутылки с водой. Совместными усилиями полицейским удалось ликвидировать возгорание, после чего они обнаружили под днищем автомобиля полупустую канистру с бензином, передает vinegret.cz.

В итоге выяснилось, что чужой внедорожник умышленно поджег 31-летний мужчина, который при этом случайно пролил горящий бензин на одежду.

Злоумышленник отказался назвать мотив своих действий. Теперь ему предстоит ответить по двум уголовным статьям – «хулиганство» и «порча чужого имущества». Ущерб предварительно оценен в 800 тыс. крон.

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