В центре Праги мужчина поджег Mercedes-Benz «Гелендваген» и едва не сгорел сам (видео)

В ночь на вторник, 30 ноября, сотрудники муниципальной полиции Праги заметили на улице Pařížska полыхающий припаркованный автомобиль Mercedes-Benz G, а рядом – мужчину, который пытался снять с себя горящую одежду.

Правоохранители оперативно оказали пострадавшему первую помощь, и принялись тушить машину. В ход пошли как огнетушители, так и бутылки с водой. Совместными усилиями полицейским удалось ликвидировать возгорание, после чего они обнаружили под днищем автомобиля полупустую канистру с бензином, передает vinegret.cz.