В центре Праги мужчина поджег Mercedes-Benz «Гелендваген» и едва не сгорел сам (видео)
Правоохранители оперативно оказали пострадавшему первую помощь, и принялись тушить машину. В ход пошли как огнетушители, так и бутылки с водой. Совместными усилиями полицейским удалось ликвидировать возгорание, после чего они обнаружили под днищем автомобиля полупустую канистру с бензином, передает vinegret.cz.
В итоге выяснилось, что чужой внедорожник умышленно поджег 31-летний мужчина, который при этом случайно пролил горящий бензин на одежду.
Злоумышленник отказался назвать мотив своих действий. Теперь ему предстоит ответить по двум уголовным статьям – «хулиганство» и «порча чужого имущества». Ущерб предварительно оценен в 800 тыс. крон.