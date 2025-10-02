В Україні відсьогодні запрацювали нові правила для мобільних операторів – спам будуть блокувати

Мінцифри з подачі мобільних операторів ініціювало внесення змін до Правил надання та отримання телеком-послуг.

З 2-го жовтня в Україні набирають чинності зміни до Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Одне з важливих нововведень — телеком-оператори отримали можливість блокувати непродуктивні виклики та номери абонентів, з яких їх роблять. Насамперед це дзвінки, які можна віднести до спаму. Але зникнуть не всі рекламні виклики — частина з них перейде в групу законних комерційних викликів.

Мінцифри з подачі мобільних операторів ініціювало внесення змін до Правил надання та отримання телеком-послуг, нова редакція яких була затверджена постановою Кабміну від 25 червня 2025 року № 761. Правила вступають у дію з сьогоднішнього дня — 2 жовтня 2025 року.

В оновлених правилах визначено два типи викликів:

Непродуктивні виклики — виклики, що призводять до неефективного використання ресурсів електронної комунікаційної мережі, негативно впливають на якісні показники такої мережі, здійснюються з одного і того самого абонентського номера в напрямку одного або більше номерів незалежно від факту встановлення з’єднання та надання послуг і мають дві або більше (з 8) характеристик та ознак продуктивності, що виписані в правилах.

Комерційні виклики — використання на підставі договору про надання послуг комерційних викликів кінцевим користувачем наданого йому ресурсу нумерації для ініціювання вихідних викликів з метою розповсюдження реклами або автентифікації номера телефону кінцевого користувача, якого викликають.

Відтепер номер спамера можна заблокувати

Як зазначили у пресслужбі Мінцифри, ця постанова надає операторам мобільного зв’язку інструменти для боротьби зі спам-викликами та нав’язливою рекламою. Компанії, які планують дзвонити клієнтам, повинні укласти договір з оператором та використовувати тільки зазначені в ньому номери.

— Якщо ви отримаєте спам-виклик — зможете повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують. Також постачальники зв’язку отримали інструменти для обмеження підозрілих викликів — ще до того, як вони потрапляють до вас, — зазначили в повідомленні Мінцифри.

Що ще змінює постанова уряду

В особистому кабінеті користувача ви зможете вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.

Українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі вони зможуть отримати безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.

Швидкість інтернету обов’язково буде вказуватися в договорі. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а надає менше — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.