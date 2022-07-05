На Тернопільщині бик смертельно травмував жінку

Дорогою до лікарні від отриманих травм померла жителька Лановеччини, 1950 року народження. Тілесні ушкодження жінка отримала на території власного господарства.

За словами чоловіка, близько опівночі 4 липня, вони почули, що їхня ходоба вийшла зі стайні. Подружжя намагалося загнати бика назад. Проте тварина напала на господиню.

Як результат — бик завдав їй численні травми. Чоловік викликав швидку, але врятувати пенсіонерку не вдалося. Вона померла в машині екстреної меддопомоги.

Даний факт працівники відділення поліції №2 Ланівців внесли в ЄРДР згідно із ст. 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області