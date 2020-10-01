Внаслідок пожеж на території Луганської області загинуло 9 осіб  та госпіталізовано 14

Впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, продовжується гасіння 64), які внаслідок надзвичайно складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко розповсюджувалися на значну площу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине).

Основні осередки лісових пожеж:

осередок №1 між населеними пунктами Байдівка та Половинкине (Старобільський район) локалізовано на площі 8 га. Не допущено розповсюдження вогню на ці населені пункти. Станом на 12:30 1 жовтня пожежу між населеними пунктами Байдівка та Половинкине Старобільського району ліквідовано.

осередок № 2 між селами Піщане, Нижньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 20 га. В селі Артема вогнем пошкоджено

3 нежилих будинки і 3 господарчі споруди. Евакуація не проводилася.

осередок № 3, який виник поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район) внаслідок сильного вітру (20 м/с) по лісовим масивам поширився до Сєверодонецька (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 8,8 тис. га). Станом на 10 год. вертолітом МІ-8 здійснено 4 скиди в районі с. Боброве

Внаслідок пожеж загинуло 9 осіб та госпіталізовано 14 осіб.

За оперативними даними вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель (Воронове -70, Сиротино -64, Метьолкіне -30, Муратове – 26, Капітанове -20, Осколонівка – 20, Кряківка – 2, Трьохізбенка — 2).

Евакуйовано 120 чоловік, у тому числі із: сіл Муратове — 35 осіб (розміщено в смт Новойдар у школі та лікарні), Воронове — 40, Сиротине — 25, Осколонівка – 20 (евакуйовані із трьох сіл розміщено в м. Сєверодонецьк).

Силами ДСНС на околиці Сєверодонецька здійснюється гасіння пожежі на складі побутової хімії та лакофарбових виробів (залучено 15 чол., 4 од. техніки);

Пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тон спирту) та на хлораторній насосної станції ліквідовано (зберігається 280 кг хлору).

На даний час розповсюдження вогню в сторону м. Сєверодонецька немає.

Всього до робіт в осередку № 3 залучено понад 1 тис. чол. та 160 од техніки, із них від ДСНС 430 чол. та 90 од. техніки.

осередок № 4 поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 200 га лісу.

осередок № 5 поблизу с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності, вогнем пошкоджено4 будинки (1 житловий, 3 нежилих).

осередок № 6 поблизу сіл Лобочеве, Геєвка (Станично-Луганський район) сталася лісова пожежа на площі 300 га.

За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем усіх 6 осередків складає близько 9,3 тис. гектарів.

Всього до гасіння залучено 1 тис. 247 чоловік та 209 од. техніки, у тому числі від:ДСНС — 534 чол., 112 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області), у тому 2 літаки АН-32 П та 2 вертольоти ДСНС. Збройних Сил — 148 чол., 14 од. техніки; Держлісагентства — 60 чол., 56 од. техніки; Нацполіції — 500 чол., 22 од. техніки; інші органи влади – 5 чол., 5 од. техніки.

Роботи проводяться у цілодобовому режимі на усіх 6 основних осередках пожеж.

Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.