Чоловік загинув під колесами вантажівок на столичному проспекті Бажана

На столичному проспекті Бажана фура переїхала чоловіка, після чого по його тілу проїхало ще декілька вантажівок

В Дарницькому районі Києва сталася смертельна ДТП — на проспекті Бажана під колеса вантажівки потрапив чоловік, який намагався перебігти дорогу.

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на Telegram-канал «Київ оперативний».

Відомо, що чоловік намагався перебігти дорогу на проспекті Бажана, коли його переїхала фура. Після цього через його тіло проїхало ще декілька вантажних автомобілів.