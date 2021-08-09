На Одещині поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 розшукується Муравьйова Яна, 2005 року народження, яка вчора, 7 серпня, пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст близько 175 см, світло-русяве волосся фарбоване хною, карі очі, худорлявої статури.

Була одягнена: світлий квітчастий сарафан, білі босоніжки на платформі. При собі мала білу сумку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами (048) 779 42 88, (095) 020 99 72 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області