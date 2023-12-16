Чотири жертви: у ДТП на Львівщині загинули співробітники Держспецслужби транспорту

На Львівщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули співробітники Державної спеціальної служби транспорту.

“16 грудня близько 14.30 під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна”, – повідомила прес-служба ДССТ.

Як пише видання ZAXID.NET із посиланням на правоохоронні органи, ДТП сталася близько 14:30 на трасі Київ-Чоп у селі Сможе. Там зіткнулися вантажівка Volvo та легковик Ford Focus на військових номерах. Зазначається, що у ДТП загинули четверо людей – вони померли до приїзду “швидкої”.

Державна спеціальна служба транспорту є спеціалізованим військовим формуванням у системі Міністерства оборони України. ДССТ призначена для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.

УНІАН