Coca-Cola відкликає продукцію по всій Європі через небезпеку

Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочірня компанія харчового гіганта The Coca-Cola Company, оголосила про масове відкликання своєї продукції з ринків Бельгії, Великої Британії, Люксембургу, Нідерландів, Франції та Німеччини через підвищений вміст хлоратів.

Про це пише The Guardian.

Coca-Cola відкликала свої напої в деяких країнах Європи після виявлення «вищого рівня» хімічного хлорату. Банки та пляшки з хімікатом, який може викликати проблеми зі здоров’ям, були розповсюджені по Європі наприкінці минулого року.

Хлорат можна знайти в харчових продуктах, оскільки він походить від хлорних дезінфікуючих засобів, які широко використовуються в обробці води та харчової промисловості. Вплив високих рівнів хімічної сполуки може спричинити проблеми зі здоров’ям, включаючи проблеми зі щитовидною залозою, особливо у дітей та немовлят, повідомляють журналісти.

Представник Coca-Cola сказав: «Аналіз незалежного експерта прийшов до висновку, що ризик для споживачів є дуже низьким».

«У нас немає точних цифр, але очевидно, що йдеться про значну кількість», – прокоментували в компанії ситуацію, щодо кількості потенційно вилучених із продажу напоїв.

Компанія заявила, що не отримувала жодних скарг від споживачів, і що вона «попередила владу країн про це питання та продовжуватиме співпрацювати».

Заходи стосуються марок Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss та Tropico у банках та пляшках, що перебувають в обігу з кінця листопада 2024 року. Компанія уточнила, що проблему було виявлено під час перевірки якості напоїв на дотримання нормативних вимог до виробництва у бельгійському Генті.

Більшість не відповідної стандартам продукції вже виведено з обігу або не допущено на ринки, над вилученням решти партії компанія працює з владою зазначених країн.

The Guardian зазначає, що науковому висновку 2015 року Європейське агентство з безпеки харчових продуктів заявило, що тривалий вплив хлорату створює потенційну проблему для здоров’я дітей, особливо тих, хто має легкий або помірний дефіцит йоду. // Главком