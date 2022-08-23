COVID-19 в Україні йде в ріст: за тиждень уже 9 тис. випадків

В Україні за тиждень з 15 по 21 серпня кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла на понад 67%, проти показника тижнем раніше – до 9113.

Про це свідчасть дані Центру громадського здоров’я МОЗ, пише УНН.

За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 044 941 випадок ковіду.

З них за звітний тиждень було зафіксовано 9113 випадків, тоді як тижнем раніше – 5439. Тож, за тиждень зафіксовано зростання на 67,5%.

При цьому за тиждень з 15 по 21 серпня в Україні на ковід захворіли 2806 вакцинованих осіб, проти 1782 тижнем раніше (+57,5%).

Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Києві (956), Чернівецькій (879), Тернопільській (788), Закарпатській (752), Сумській (677) областях.

Госпіталізацій через ковід за тиждень по Україні побільшало на 32,2% – до 2609.

Одужалих від COVID-19 за тиждень – 4287 (+38,4%). Загалом одужало 4 922 125 осіб.

Кількість летальних випадків за тиждень зменшилося на 37,8% – померли 23 осіб, тоді як тижнем раніше було 37 летальних випадків. Загалом від ковіду, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 108 803 людини.