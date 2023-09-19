У США понад добу шукали уламки загубленого F-35

Його пілот наразі у стабільному стані.

У США знайшли уламки зниклого напередодні реактивного літака Корпусу морської піхоти F-35B Lightning II. Він впав біля об’єднаної бази Чарльстон, штат Південна Кароліна.

Як повідомляє The Washington post, пілот благополучно катапультувався та перебуває у стабільному стані.

Після авіакатастрофи рятувальники близько доби не могли встановити місцезнаходження літака. Як розповів речник об’єднаної бази Чарльстон Джеремі Хаггінс, його транспондер, який зазвичай допомагає визначити місцезнаходження, не працював “з якоїсь причини, яку ми ще не визначили”.

У пошуках взяли участь Військово-повітряні сили США та Федеральне управління авіації США.

“Ми знаємо про аварію, пов’язану з F-35B з авіабази Корпусу морської піхоти Бофорт, і ми вдячні, що пілот катапультувався безпечно. Ми підтримуємо урядове розслідування”, – додала компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-35

Наразі ступінь пошкоджень літака невідомий. Перша аварія подібного літака відбулась у 2018 році, що було класифіковано як аварію “Класу А”, яка передбачає збитки від 2 мільйони доларів.

Авіакатастрофа F-35

Як повідомляв УНІАН напередодні, у штаті Південна Кароліна (США) військові проводили пошуки новітнього винищувача F-35, після того, як його пілот з невідомих причин катапультувався. Одна з його відмінних рис – малопомітність – заважає знайти ймовірне місце падіння літака.

Ці винищувачі є одними з найдорожчих у світі. Однак, поки неясно, скільки коштував літак, який зазнав аварії в неділю. // УНІАН