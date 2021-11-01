Поліцейські розслідують обставини ДТП на Житомирщині, в якій загинули двоє людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 жовтня при виїзді з селища Брусилова. Унаслідок зіткнення вантажівок загинули двоє пасажирів та один з водіїв отримав тяжкі травми. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Попередньо, близько 14:40 на виїзді з селища у напрямку смт Попільні водій автомобіля «ГАЗель», 50-річний киянин, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою «Рено Магнум» під керуванням 29-річного жителя Брусилівської громади.

У результаті ДТП водій ГАЗелі отримав тяжкі тілесні ушкодження та був ушпиталений до реанімаційного відділення Брусилівської лікарні. Двоє його пасажирів, жителі м. Києва, віком 67 та 94 років, загинули на місці події.

Правова кваліфікація події — ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин.

Шановні водії! Під час кермування суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Враховуйте погодні умови та стан дорожнього полотна, адже у холодну пору року це один із основних факторів ризику потрапляння у ДТП.

Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. При потребі виконати маневр, не забувайте переконатися, що це буде безпечно для всіх учасників руху.

Відділ комунікації поліції Житомирської області