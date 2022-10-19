На Прилуччині розслідують обставини загибелі чоловіка внаслідок вибуху

Співробітники Прилуцького районного відділу поліції встановлюють причини та обставини, що призвели до загибелі 28-річного мешканця Ічнянської громади внаслідок детонації вибухового предмета.

18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про вибух у будинку мешканця Ічні. В результаті необережного поводження із вибуховим пристроєм, чоловік отримав поранення та загинув на місці.

За викликом відразу виїхала слідчо-оперативна група райвідділу та вибухотехніки поліції.

Попередньо поліцейські встановили, що у руках чоловіка спрацював боєприпас. Ймовірно, це була граната. Осколкові поранення отримав також і 52-річний батько померлого. Пораненого госпіталізували до лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу та як він опинився в помешканні чоловіка.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури.

Поліція нагадує громадянам: категорично заборонено наближатися до підозрілих предметів, боєприпасів чи снарядів, торкатися, пересувати їх чи брати до рук. Не намагайтеся розібрати вибухонебезпечні предмети або пристрої. Не приносьте та не зберігайте їх вдома. Одразу повідомляйте про небезпечну знахідку до поліції.

Поліцейські вкотре радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно. Пам’ятайте, добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності.

Проте, якщо у громадян зброя вилучається поліцейськими, то вони притягуються до кримінальної відповідальності за частиною 1 або частиною 2 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Недобросовісним власникам заборонених предметів загрожує до 7 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області