Під Києвом вантажівка зіткнулася з евакуатором (фото)

Рано вранці у четвер, 30 грудня, на 44-му кілометрі автодороги Київ — Чоп у ДТП потрапили вантажівка та евакуатор, який перевозив легковий автомобіль.

Як повідомляють у Патрульній поліції Київської області, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 5 години ранку. Рух лівими смугами перекривали в обох напрямках.

Також у поліції повідомили про потерпілих, проте не уточнили, хто саме постраждав у ДТП.

Водіїв просили з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням цієї інформації. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»