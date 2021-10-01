Внаслідок пожежі у ковід-лікарні загинули 9 людей

У Румунії в госпіталі для хворих на ковід трапилася пожежа, внаслідок якої загинули дев’ятеро людей.

Вогонь спалахнув у відділенні інтенсивної терапії лікарні міста Констанца, пише Reuters.

Це вже третя смертельна пожежа в лікарнях країни менш ніж за рік.

На оприлюднених у соцмережах відео видно, як пацієнти вистрибували з вікон нижніх поверхів лікарні. Тимчасовий міністр охорони здоров’я Чеке Аттіла заявив, що на момент загоряння і госпіталі перебували 113 пацієнтів, із них 1– у відділенні інтенсивної терапії.

Близько 50 пацієнтів після евакуації перевели до інших лікарень. Кількість поранених та причини загоряння поки не називаються. // LB.ua